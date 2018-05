VIDEO | Vahva jäädvustus õppekogunemiselt Siil 2018: põdravasikas tuli metsa alla uurima, mida mundrites ja püssidega mehed teevad

Suurõppusel Siil 2018 osalevad Erich Jyri Prikko ja Alver Tedre saatsid Delfi toimetusse imearmsa video, kus kepsakas põdravasikas tuli uurima, miks laigulised mehed metsas tuuseldavad.

"Otsisin metsas privaatset kohta, kui äkitselt kostus piiksumist," kirjeldab Prikko juhtunut. Kohtumine neljajalgse sõbraga ehmatas mehed küll eeskätt ära, sest põdravasikas oli üksipäini. "Helistasime ka keskkonnaametisse, kust öeldi, et arvatavasti on põdraema siiski lähedal, ent tuleb välja alles öösel, kui inimtegevus on vaiksemaks jäänud," sõnas Prikko.

"Kartsin, et ehk põdrapoisile jäävad võõrad lõhnad külge, kuid mulle kinnitati keskkonnaametist, et see on rohkem müüt," lisas mees naerdes.

Ka järgneval öösel oli kuulda nuuksumist, kuid hommikul, kui saabus ka veterinaaramet, oli metsa all näha värskeid põdra jälgi, mis viitasid ema ja põdravasika taaskohtumisele. "Lool oli õnnelik lõpp," märkis Prikko.