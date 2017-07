VIDEO | Purjus mees tikkus Hobujaamas autojuhile kallale

Delfi lugeja saatis video, kuidas Hobujaamast Tallinna kesklinnas Hobujaama peatuse juurest suunaga vanalinna poole sõitvast autost on välja tulnud mees, keda ilmselt on provotseerinud joobes kollaste pükstega harrastuskakleja. Vägivaldse akti täpsemad asjaolud on ebaselged.

Kohapeal olnud Delfi lugeja sõnul nägi ta kollaste pükstega ja päris suurte tasakaaluhäiretega meest trammist väljumas. Mehel oli käes õllepurk, millest loksus õlut välja. Mees ütles selle peale "тихо," mis tähendab vene keeles "rahulikult". Vahepealset sündmuste käiku lugeja ei märganud, ent järgmisel hetkel oli näha, kuidas õllega mees valas oma jooki tulevase kakluspartneri aknale, mille peale juht ilmselt kurjaks sai. Autojuht tuli autost välja ning ülejäänud sündmuste käiku on võimalik näha videost. Esialgsetel andmetel pole politsei sündmusele väljakutset saanud.