Mupo edastatud videost nähtub, et venekeelse kõneluse käigus kutsub ametnik korrale kahte kodanikku.

Inspektor filmis üles oma kehakaameraga, kuidas pronkssõdurit väisanud ja pudeli kildudeks visanud pilotkas naisterahval palutakse koristada klaasikillud. Samamoodi pahandab inspektor ratastoolis memme transportinud mehega, kes pillab maha õllepurgi.

Mupo pressiesindaja Meeli Hunt sõnas, et see on vaid üks näide ametnike töökast päevast, kus rahumeelselt lahendatakse heakorraküsimusi.