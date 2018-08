VIDEO | Jõgevamaal keerles pirakas tuulispask, silma järgi oma 70 meetri kõrgune!

Videolt nähtav tuulispask, mõõdult ja olemuselt lausa väikese tornaado sarnane, tiirutas eile kella 17.45 paiku Jõgevamaal Kassinurme kandis.

"Äikesepilve all on tugevaid, tõusvaid, lahkuvaid õhuvoole, mis kõik kokku loob keeriselise liikumise. Sellele lisaks veel lisatingimused nagu näiteks ebatasasus ja järvede ning maismaa vaheldumine, kõrgustiku alad - need kõik on soodustavad tegurid trombi ehk tornaado tekkimisele," kirjeldas sünoptik Taimi Paljak Delfile pööriste sünnilugu.

Praeguse ilmaga, kui imesoojad päevad hakkavad pisut jahedamatega asenduma, võib järelikult sagedaminigi sääraseid tolmutonte tiirlemas näha.