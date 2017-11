RAHVAS VASTAB | Kell kukub! Kas hakkate iga kuu tulumaksuvaba miinimumi arvestama või mitte?

Nende jaoks, kes saavad palka kuu alguses, on täna viimane päev esitada tööandjale avaldus tulumaksuvaba miinimumi mittearvestamiseks. Seda muidugi neil, kes jõudsid pärast uue maksusüsteemi uurimist selgusele, et nende sissetuleku juures on see kasulikum. Kui palju inimesed selle teema peale üldse mõelnud on? Vaata videost!