PILDID JA VIDEO | Rail Balticu vastane meeleavaldus tippkohtumise ukse ees: "Rahvas nõuab referendumit, riigikogu on kummitempel, riiki juhivad asekantslerid!"

Kohalolijaid ühendas vastasseis Rail Balticule. Nõuti raudteeprojekti panemist rahvahääletusele ja ettevõtmise tühistamist. Kuigi kõiki kohalolijaid ühendas vastasseis, siis pakutavad alternatiivid eristusid. "Kindlasti ei ole me progressi vastased," märkis Peeter Ernits. Ta kinnitas, et tänapäevane raudteeühendus Euroopaga peab olema, aga protsess selle rajamiseks peab olema läbipaistvam. Meeleavaldaja Inga Raitar arvas, et raudteeühendus Riiaga sobib juba olemasoleval kujul ning Rail Baltic toob kaasa liigseid kahjusid. Seevastu Artur Talvik soovis "innovatiivsemat" raudteed, olles valmis toetama suuremat ja kaasaegsemat projekti, ent olles vastu tänasele 19. sajandi võtmes ehitatavale raudteele. "Kui teha, siis juba väga vinge asi," lisas ta.

Vaata meeleavaldust ja sõnavõtte lähemalt juba videost.