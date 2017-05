LUGEJA VIDEO: Segane autojuht läks Lasnamäel viimasel hetkel möödasõidule ja pääses napilt veokiga kokkupõrkest

Täna pärastlõunal tekitas sõiduauto Honda juht Lasnamäel äärmiselt ohtliku olukorra, kui selgelt liiga hilja ja tagatipuks üle pideva joone möödasõitu sooritas.

Edumaad see manööver juhile suurt ei andnud, kuid enda ja kaasliiklejate elu pani ohtu küll. Olukorra päästis see, et kaasliiklejad hoogu maha võtsid ja sõidutee ääre poole liikusid. Nii pääses Honda kahe endast hulga suurema sõiduki vahelt läbi ja lipsas otse vastutuleva sõiduki nina eest tagasi oma sõidurajale. Juhtunu videole jäädvustanud juhi jaoks oli selline möödasõit piisavalt kõhedusttekitav, et seda surmasõiduks nimetada. Tõepoolest, ega palju puudu ei jäänud.