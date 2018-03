LUGEJA VIDEO | Kas kõik on ikka korras? Juht sõitis punase fooritulega ristmikule ja keeras seejärel kaasliiklejale meelega ette

Delfi lugeja saatis meile video, millest on selgelt näha, et Tallinnas Estonia puiesteel sõitvael autole, kus on kaamera, põleb fooris roheline tuli. Vasakult sõidab ette kaks autot. Lisaks sellele, et väikebuss sõidab punase tulega ristmikule, jääb tal õigust üle kaasliiklejale ette keerata ja meelega pidurdada.

"Tekib küsimus, kas antud isikuga on kõik ikka korras?" küsib lugeja.