FOTO JA VIDEO | Lääne-Virumaal möllas maismaal ennenägematu tuulispask

Tähelepanelik Delfi lugeja saatis foto Lääne-Virumaalt Haljala vallast, kus näha huvitavat loodusnähtust trombi ehk tornaadot. Sünoptik Taimi Paljak selgitab tornaado tekkimise tagamaid ja ühtlasi ütleb, kus Eestis on trombid lihtsamad tekkima.

"Äikesepilve all on tugevaid, tõusvaid, lahkuvaid õhuvoole, mis kõik kokku loob keeriselise liikumise. Sellele lisaks veel lisatingimused nagu näiteks ebatasasus ja järvede ning maismaa vaheldumine, kõrgustiku alad - need kõik on soodustavad tegurid trombi ehk tornaado tekkimisele," selgitas Paljak Delfile.

"Pilvest keeriselise õhuvoolu tulemusel hakkab tromb maapinnalt üles rebima kõike seda, mis maapinnal on. Näiteks vee kohal arenev vesipüks, haarab kaasa vee ja veepinnalt tekib veesammas," lisas Paljak.

Sünoptik selgitas, et samal ajal tõusvad õhuvoolud võivad väga tugevad olla, sest kogu tõmme toimub üles pilvede poole. Visuaalselt on tornaado nähtav londina pilve all, mis ulatub välja aluspinnani, olgu see siis veeping või maapind.

Tornaado Lääne-Virumaal

Pildil nähtuv tornaado on üsnagi kitsas ja sirge. Paljak selgitab, et tromb ehk tornaado võib olla edasiarenev. "Kui tornaado on kitsas, siis järelikult ei ole tal nii palju energiat. Samas võib ta ka olla arenev tromb ehk ta ei ole veel jõudnud kaasa haarata nii palju. Laiemaks muutuv tornaado on tunnusmärgiks sellele, et ta suudab suure energia tõttu maalt kaasa haarata palju."