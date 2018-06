DELFI TV VESTLEB | Metsakaitsjad - kes nad on? Kellele kuulub mets ja kuidas majandada puitu?

Võitlus metsa ja majanduse vahel on Eestis üha ilmsem. Kes on need metsakaitsjad, kes tselluloositehase vastu puiklevad ning kas majandusele on üldse kohta nende maailmapildis?

Keskkonnaeetik Mattias Turovski, bioloog Tõnu Ploompuu ja kodanikuaktivist Linda-Mari Väli mõtisklevad: kas neid on vääriti mõistetud, demoniseeritud hullukesteks, kes iga puud kaitsevad? Kas ja kes tohiks puid raiuda? Kellele kuulub mets? Kas majandus ja loodushoid saavad üldse koos eksisteerida? Selgub, et looduskaitsjad eraomandit pühaks ei pea. Tööstusele pole kohta, välismaa ärimeestele veel vähemgi. Metsa majandatagu nagu vanasti ning vaid nende poolt, kelle taluga see on põlvkondade kaupa kaasas käinud. Looduskaitsjate arusaamu metsast ja majandusest, tselluloosist ja hõberemmelgast, meediast ja vääritimõistmisest juba lähemalt videos.