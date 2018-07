SUVEKS TÖÖLE | Viivika: "Igal töötajal on oma kiipkaart, milleta ei pääse põhimõttelistelt mitte kuhugi, isegi mitte WC-sse"

Varem olen ma praktilisi kogemusi omandanud pisikeste organisatsioonide juures, kus kommunikatsiooniga tegeleb keegi oma põhitöö kõrvalt või on selleks olemas kompaktne kahest-kolmest inimesest koosnev tuumik. Seal on kommunikatsioon ja turundus omavahel alati tihedalt põimunud olnud. Seda võimsam oli minu esmamulje SEB turunduse ja kommunikatsiooni divisjonist, kus töötab lausa 13 oma ala spetsialisti.

Minu jaoks on välja hakanud joonistuma erinevused kommunikatsiooni ja turunduse vahel, mida ma varem kergekäeliselt ühte potti olin paigutanud. Põhimõtteline erialase maailmapildi muutumine on viinud mõtted sellele, kuidas ennast tulevikus mitmekülgsemalt harima hakata. Õnneks aega selle plaani kokkupanemiseks on järgmise kevadeni, mil ma loodetavasti bakalaureusekraadi kätte saan.

SEB tundub hiiglaslikult suur: Eestis töötab SEB-s üle tuhande inimese. Kolleegideni, sealhulgas praktikantideni, on lihtne jõuda kas meili või Skype’i teel ja seda tänu personali- ja koolitusdivisjoni

organiseeritud tööle: kõik töötajad, nende pilt, ametikoht ning kontaktandmed on kirjas siseveebi telefoniraamatus. Kui meili teel võivad asjad veidi venima jääda, siis olen Skype’is kõik kohe aetud saanud.

Tööd koju kaasa ei võta

Üks ainulaadne tunnus SEB kui panga juures on see, et kasutusel olevad turvameetmed on üsna ranged. Igal töötajal on oma kiipkaart, milleta ei pääse põhimõttelistelt mitte kuhugi, isegi mitte WC-sse.