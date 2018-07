SUVEKS TÖÖLE | Marianne: "Arvati, et olen liiga noor, aga tõestasin vastupidist"

Olen Tartumaa tüdruk Marianne, 17-aastane, kes õpib Ülenurme Gümnaasiumis. Minu soov on saada tulevikus ajakirjanikuks või reporteriks ning seda juba praegu kogeda on puhas rõõm.

Mind huvitab ääretult meedia, televisioon, raadiotöö ja ürituste korraldamine. Armastan üle kõige headust ning sellest tuleneb ka minu hobi - heategevus.

Olen heategevusfondi Minu Unistuste Päeva vabatahtlik, kus me viime ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi, et tuua nende ja nende lähedaste ellu rohkem rõõmu ja sära. Minu Unistuste Päev on õpetanud mind ka ennast unistama.

Algselt, kui ma tahtsin saada vabatahtlikuks, millest ma unistasin väga palju, olin ma vaid 15-aastane ja mulle öeldi - Ei. Arvati, et olen liiga noor (ilmselt arvasid, et ma ei saa sellega hakkama). Aga ma tõestasin neile vastupidist.

Tegin oma heategevusprojekti, mis on nüüdseks MTÜ Maalides Head. Projekti mõte on tiivustada tuntud Eesti inimesi maalima pilte, et panna need heategevusoksjonile. Projektis on osa võtnud üle 60 Eesti avaliku elu tegelase. Näiteks Liis Lemsalu, Ivo Linna, Birgit Sarrap, Juss Haasma jpt.