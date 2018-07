SUVEKS TÖÖLE | Karl Henry: "Minu tööpõlluks on lihakapp ja piimakapp"

Minu nimi on Karl Henry Teär, olen seitsmeteistkümne aastane, lõpetasin see suvi kümnenda klassi ja asusin koheselt tööle Kuressaare Maximasse.

Maximasse minekuks oli kaks põhjust: tundsin seal töötavaid inimesi, kuna olin ka eelmisel aastal samas kohas tööl. Tänu eelnevale kogemusele ja kontaktidele polnud mul sinna minekuga probleeme.

Minu ülesandeks on viia saalis vajaminevat kaupa välja ja aidata inimesi seal, kus vaja. Praegusel hetkel on minu tööpõlluks lihakapp ja piimakapp.

Idee tööle minna tuli mul eelmise aasta kevadel. Olime koos oma lennuga minemas Tallinnasse üritusele Noor Meister. Kohapeal ringi vaadates nägin koos paari oma klassikaaslasega ühte boksi, kus Maxima esindaja küsis meilt, kas me oleme huvitatud suvetööst.

Mina siis kirjutasin oma kontaktandmed paberkujul olevale ankeedile ja jäin oma vastust ootama. Vastus tuli umbes nädal või kaks hiljem telefonikõne kaudu. Niimoodi minu esimene aasta möödus. See aasta oli palju lihtsam tööle saada. Ma kirjutasin enda juhatajale ja küsisin kas on võimalik tööle tulla. Polnud vaja eriti oodata, et saaks kohe tööle.