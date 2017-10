Politsei paneb südamele: hoidke pimedal ajal pikivahet, kontrollige tulede funktsioone ja võtke helkurid taskust välja!

Politsei- ja Piirivalveamet juhtivkorrakaitseamentik Kalmer Tikerpe ananb lugejatele näpunäiteid, mida tasub pimeda aja saabumisel nii autojuhi kui ka liikleja seisukohast üle vaadata ja kõrva taha panna.

"Tänase vihmase ja pimeda ilma saabudes soovitame kõigil autojuhtidel panna kindlasti oma tuled auto-funktsiooni peale. See tagab selle, et auto ise reguleerib tuled vastavalt ilmastikuoludele," sõnab Tikerpe. Tema sõnul peaks hämaras olukorras põlema autol ees lähituled ja taga ääretuled. Vastasel korral on maanteel suures vihmapilves sõites tagumisel autol eessõitvat sõidukit väga keeruline märgata. Maanteel on kiirused suured ja reageerimine sügisilmadega pole kindlasti enam see, mis suvel.

Teiseks tasub Tikerpe sõnul üle kontrollida auto kojamehed. Kui kojamehed on kulunud,on vaateväli ja nähtavus tugeva saju korral piiratud. Sinna juurde soovitab korrakaitsja ka auto klaasid nii seest kui ka väljast puhasta. Suvel ei pruugi mõned ähmasemad plekid klaasil häirida, aga hämaral ajal võivad need nähtavust häirida.

Kolmandaks võiks Tikepe sõnul mõelda vaikselt ka rehvivahetuse peale. "Kui 15. oktoobrist alates võib naastrehvidega juba sõita, ei kutsu me üles inimesi kohe rehve vahetama tormama. Järjekorrad ja muutlik ilmastik on aga faktorid, mis võiksid inimesi selle peale mõtlema panna." Juhtivkorrakaitseametnik tuletab meelde, et rehvi mustri sügavus ja kulumine tasub samuti üle vaadata."Rehvi sügavus peaks olema vähemalt 2 mm. Kõige lihtsam on kontrollida 2-eurose mündiga. Mündi kuldne keskmine osa on 4 mm. Kui pool, alla selle või suisa kuldse ääreni on muster kulunud, oleks aeg ka rehve vahetada."

Ka sõiduharjumused soovitab Tikerpe üle vaadata, sest suvised sõidustiilid peaks nüüd pimeda ajaga kohandama. Eesliiklejatega pikema vahe hoidmine ja pidurdamismaa arvestamine eriti vihmasel ajal peaks olema igal autojuhil mõttes, kui ta pimedal ajal rooli istub.

Jalakäijatel soovitab juhtivkorrakaitseametnik helkurid taskust välja võtta ja neid kasutada nii maal kui linnas. Maapiirkondades liigeldes pole kunagi liiast ka lisavalgusallikas. " Kui jalakäija hetkel veel 110 alas peab teed ületama, tasub alati mitu korda järele mõelda, kas ohutult ka üle tee jõutakse.Kohati peab panema ennast ka autojuhi rolli ja sügisel on liikluses alalhoidlik käitumine ohutuse tagamise võti," paneb Tikerpe liiklejatele südamele.