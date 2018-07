Lugejakiri: neljaks päevaks puu otsa vangi jäänud kassike pääses tagasi kindlale pinnale!

Mees kõrgusi ei karda ja ronimine on tema kirg. Halajatele ütlen kohe, et ärge hakake targutama ja vinguma! Mehel on vastavad paprid taskus ja läbinud igasugu kursused, mida mägironijatelt nõutakse. Alpinist tõusis peaaegu puulatva välja, aga Totulotu lidus veel kõrgemale. On ikka napakas!

Lõpeks pidi ikka riik sekkuma ja suure redelauto kohale saatma. Totulotu oli nii hirmunud, et ta tuli lausa kotti panna. Öömaja ja ninaesise pakkus neli ööpäeva puuotsas kiikunud kiisule [nimi kustutatud]. Aitüma mees ka sulle!

Kuna kell on varajane, siis pole ma veel kellelegi helistanud ja rohkem inffi mul pole. Kuuldavasti olevat Totulotu omanikel kassist täiesti poogen ja loodame, et nad loobuvad loomast. Siis vaatavad arstid ta üle ja seejärel hakkame uut kodu otsima.

Arvestades Totulotu kirega kõrgustesse ronida ja saamatusega sealt alla saada, võiksid temale kodu pakkuda soovijad inimesed igaks juhuks otsima hakata kassidele mõeldud langevarje Tulevikus läheks lihtsamalt.

Veelkord tänud kõigile, kes kaasa aitasid, tegutsesid ja Totulotule pöialt hoidsid!