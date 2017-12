LUGEJA FOTO | Kummaline vaatepilt Tallinna tänavailt: bussijuht loeb roolis ajalehte

Delfi lugeja saatis meile möödunud nädalal tehtud foto, kus Tallinna linnaliinibussi juht loeb roolis olles ajalehte.

"8. detsembril, reedel, umbes kella kahe paiku nägin Sõpruse puiestee ja Tammsaare tee ristimikul üllatavat vaatepilti," alustas lugeja, "Tallinna ühistranspordi roolis olev vanem mees luges valgusfoori taga oodates ajalehte," selgitas ta. Pahane lugeja möönis, et liikluses peaksid juhid siiski reisijate turvalisuse huvides ümbrusele keskenduma, mitte ajalehti sirvima.

Delfi palus juhtunut kommenteerida ka Tallinna linnatranspordi AS-l. "Iga ühissõiduki juhi esmane kohustus on tagada sõitjate turvalisus ja ohutus," ütles Tallinna linnatranspordi AS-i avalike suhete spetsialist Urmas Tooming ja märkis, et juht ei tohiks sõidu ajal tegeleda kõrvaliste asjadega.

"Antud pildilt on näha, ja ka lugeja kommentaaris on kirjas, et buss seisab valgusfoori taga. See annab tunnistust asjaolust, et juht ei tekita lehte lugedes otseselt liiklusohtlikku olukorda, kuna see ei liigu," selgitab Tooming. "Samuti on pildilt näha, et buss sõidab depoosse, mistõttu ei ole bussis sõitjaid. Need asjaolud ei õigusta muidugi antud bussijuhi käitumist," ütles ta ja lisas, et juhilt võetakse kindlasti seletuskiri.

Hea lugeja, anna teada, kui ka Sina oled sarnaste sündmuste tunnistajaks olnud. Saada oma lugu aadressile vihje@delfi.ee