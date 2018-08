LUGEJA | Eesti 100. sünnipäeva "kingitus": 100 hukkunut aastaks?

Viimastel päevadel on palju juttu olnud, et meil on liiklussurmasid palju, täpsemalt on meil eelmise aasta hukkunute koguarv praegu täis. Kutsustakse kokku erakorralisi kriisikomisjone, üks minister rõkkab: "Karistage karmimalt!"

Kahjuks ei taha keegi jõuda selleni, et uuriks välja põhjuseid, miks õnnetused juhtuvad. Leitakse primaarne põhjus, milleks on kas kiirus või alkohol või hoopiski nutiseade. Sekundaarste põhjusteni ametkonnad ei jõua. Miks liiklusohutus kulmineerub meil liiklejate manitsemisega ja nendepoolsete rikkumiste otsimisega? Kas tõesti on meil teed ülimalt ohutud?

Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee, Tallinn-Narva maantee, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Meie kolm suurt magistraali. Ükski neist ei ole neljarealine. Kõige paremas seisus on veel Narva-poolne suund. Inimestel on erinevad sõiduoskused, erinevad masinad, neil kehtivad erinevad piirangud. Veokid ei saa sõita üle 90 km/h, algajad samuti. Osa veokeid ei tohi sõita üle 80 km/h. Kindel on see, et mööda sõidetakse. Me võiks jõuda siiski neljarealiste teedeni.