Pühapäeva hommikul bussiga Tallinnast Peterburi sõita soovinud reisija on pahane, et bussifirma andis teada küll bussi hilinemisest, kuid ei lisanud infot selle kohta, millal buss väljub, ega pakkunud pileti soetamist teise firma bussile.

Lux Expressi buss pidi graafiku järgi Peterburi väljuma pühapäeva hommikul kell 8. Pool tundi enne väljumist selgus aga, et bussi rehviga on probleem. Seepeale saadeti reisijatele kohe info, et buss hilineb. Kui kaua probleemi kõrvaldamine aega võtab, polnud tol hetkel teada.

„Lux Expressi võrratu klientide eest hoolitsemine täna (pühapäeval – toim.) kell 8 Peterburi väljuma pidanud bussi hilinemisel seisneb ainult selles, et saadetakse üks sõnum, väljumise hilinemise kohta,” oli üks reisija pahane. Tema pahameel kasvas, kui oli oodanud tund aega ilma lisainfot saamata ja nägi väljumiste tablool infot, et kell 9.15 väljub Ecolinesi buss.

„Helistasin Lux Expressi sõnumis saadetud numbrile. Küsimusele, et millal on väljumist oodata, tuli vastus, et nemad ei oska seda öelda. Küsimusele, miks nad ei teinud klientidele ettepanekut ja pakkunud oma abi soetada pilet Ecolinesi väljumisele, sain vastuseks väga lakoonilise vastuse, et võite osta sinna pileti ja saata e-kiri Lux Expressi piletiraha tagasisaamiseks,” meenutas reisija.

Kliendi hinnangul tulnuks bussifirmal teha rohkem, kui lihtsalt sõnum saata. „Sellises olukorras võiks oma uhkuse alla neelata ja proovida leida lahendus kas või konkurendi abiga nendele klientidele, kes seda soovivad,” leiab ta. “Loodetavasti suudavad nad tulevikus rohkem kliendi vaatevinklist mõelda,” soovis reisija bussifirmale rohkem empaatiavõimet.

Lux Expressi müügijuht Sander Lõhmus märkis, et reisijatele jagati kohe nii palju infot, kui sel hetkel võimalik oli. „Kahjuks ei olnud meil võimalik pakkuda reisijatele Lux Expressi teisi väljumisi, sest need olid välja müüdud,” rääkis Lõhmus, kes nentis, et osa reisijaid valis bussi hilinemise tõttu reisimiseks teise ettevõtte, ja kinnitas, et neile piletiraha tagastatakse.

Lõhmuse sõnul väljus buss Tallinnast kell 10 ja sihtkohta hilineti 45 minutit. „Palume reisijate käest vabandust ebamugavuste ja hilinemise pärast,” lisas Lõhmus.