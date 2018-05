FOTOD | Põhja-Tallinnas Volta tänava kandis oli tulekahju, paksu suitsu oli kaugele näha

Täna veidi enne 5 hommikul vihjas Delfi lugeja, et Tallinnas Volta tänava kandis paistab põlevat mingi tehas ja suitsu on näha üle linna.

Järgnevad fotod pärinevad aga politiik Olle Koop'i Facebooki-kontolt, kes tulekahjut Toompea poolt pildistas või pildistada lasi. Koop on IRL-i Kesklinna osakonna esimees.

Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja selgitas, et infot anda on vähe – eraterritooriumil põlesid sõiduautod, tuli on praeguseks kustunud. Inimesi kannatada ei saanud.

Üleskutse: hea lugeja, saada toimunu kohta pilte-videot ja infot. Täiendame uudist vastavalt.