FOTOD | Lugeja: inimesed on nii hoolimatud! Kuidas ma luigeperet päästa aitasin

Üks naine avaldas täna öösel Facebookis emotsionaalse postituse koos piltidega, mille siin lühendatult ja toimetatud kujul avaldame.

Naine kurjustab hoolimatute ametnike, vabariigi ja inimkonna üle seoses Tallinnas hätta sattunud luigeperega.

"Täna elukaaslane helistas kella 19.00 ajal, et luigepaar on koos kuue pojaga Järvevana tee peal, suunaga raudtee poole.

Sellepeale helistasin kohe häirekeskusesse! Palusin, et keegi reageeriks viivitamatult ja päästaks nende elud ja viiks nad sealt ohutumasse kohta.

Sellepeale häirekeskus vastas mulle tuimalt, aga ülbelt, et neil ei ole aega sellise probleemiga tegeleda ja nende resurssid on nii hõivatud ja neil ei ole mittte ühtegi vaba politseiniku ega päästetöötajat - mitte kedagi, kes tegeleks.

Päästeameti töötaja andis mulle 1313 ehk keskkonnainspektsiooni numbri kuhu ma oma "väikse" murega pöörduda võiksin. Seal dispetšer kuulas mu mure ära ja lubas sellega tegeleda.

Kõne lõppedes jäi mul antud asi nii kriipima, et sõitsin ise Kaberneemest Järvevana teele, et kontrollima minna, mis seis luikedega on. Umbes 30 minutit hiljem sinna jõudes nägin, et alles on üks luik oma kuue pojaga ning nad on raudteel.

1313 vastas uuesti, et nemad ikka midagi teha ei saa, aga Elroni nad on teavitanud, et luiged on raudteel. Öeldi veel, et enne kell 23 ei sõida seal mitte ühtegi rongi.