FOTOD ja VIDEO | Loo alevikus otsiti öösel helikopteriga taga 67-aastast Evaldit

Mitmed Delfi lugejad saatsid täna öösel kella 3.48 ja 4.10 vahel vihjeid, et Tallinna lähedal asuvas Loo alevikus on toimumas midagi salapärast, asula kohal tiirutas kopter, ringi käisid arvukad korrakaitsejõud.

Suurem operatsioon on praeguseks lõppenud, ent 67-aastane Evald on endiselt kadunud. Ta lahkus eile kella 18.45 paiku Loo alevikus Saha teel asuvast kodust.

Keskmise kehaehitusega Evald on umbes 170 cm pikk ning tal on hallikas habe ja vuntsid. Tal oli seljas musta värvi jope ja roheline dressipluus ning jalas heledad püksid. Evald on kõndides longus ja ta hoiab end ettepoole.

Foto: Politsei

Palume kõigil, kellel on informatsiooni mehe asukoha kohta või nägid teda, sellest teada anda numbril 112.

