Avarii ohvri südantsoojendav tänu: mu lapsed said oma silmaga näha, mis on hoolivus!

Kolmapäeval Tallinnas Merivälja teel koos lastega liiklusõnnetuse ohvriks sattunud Dmitri saatis avaliku tänukirja, kus tänab juhuslikult sündmuskohale sattunud ja abi osutanud Delfi ja Eesti Päevalehe fotograaf Andres Puttingut ning palub abi, leidmaks naist, kes samuti appi tõttas ja kellele tänusõnu soovib edastada.

Dmitri oli 1. augustil koos kahe lapsega teel ujumistrenni, kui keeras rohelise fooritule põledes Randvere teelt Merivälja teele, kus talle sõitis otsa takso, kollane Volkswagen. Takso järel koduteel liigelnud Andres Putting jäädvustas õnnetuse ka pardakaamerale ja kirjeldas sündmusi samal õhtul lähemalt reportaažis (loe ja vaata lähemalt!).

"Nüüd, kui vanem tütar sai ka haiglast välja, tahaksin kogu meie pere nimelt tänada Sind abi eest," kirjutas Škodas juhtinud Dmitri Andresele suunatud kirjas, mille palus ka avaldada.

"Me kogesime eile midagi üsna hirmsat, kui tavapärane sõit lastega ujumistrenni järsku muutus koledaks avariiks, mis lapse jaoks lõppes magamata ööga intensiivpalatis. Kui me ronisime välja tossavast autost, siis pea oli mul üsna sassis - üks tütar nuttis valust, teine šokis, küsis, kuidas me nüüd basseini jõuame.