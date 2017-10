FOTOD | Sünge sügisilm: orkaan Ophelia tõi endaga tolmu Saharast ja tahma Portugalist ning muutis Eesti pimedaks

Kui algselt öeldi riiklikust ilmateenistusest ühtäkki pimedaks pööranud päeva kohta, et linnad varjutanud pimedus on üsna tavaline sügisilm, mis on tingitud sooja õhumassi saabumisest, siis hiljem tõdes sünoptik Taimi Paljak, et orkaan Ophelia on meile toonud peale madalate ja tihedate pilvede ka tolmu Saharast ja tahma Portugalist.

"Satelliidispetsialistid ütlevad, et rohkem on tegu Sahara tolmuga, aga osa võib olla ka Portugali metsatulekahjudest tingitud tahm," ütles Paljak Delfile. Satelliidipiltidelt on näha, kuidas Sahara kohal kandus tolmutormidega tolmu pilv Hispaaniast ja Portugalist Pürenee poolsaare poole ning samal ajal tuli orkaan Ophelia, mis jõudis lähemale Euroopa rannikule. "Siis pöördus õhuvool lõunasse ja tugevnes kiiresti ja haaras endaga kaasa tolmupilve, mis tuli üle Briti saarte ja Skandinaavia lõunaosa Läänemere äärde," ütles Paljak. Riiklik ilmateenistus Tavaliselt säärased tolmud Eestini ei jõua, vaid jäävad Lõuna-Euroopa kohale, kuid Vahemere maades on Paljaku sõnul olnud küll nii, et tugeva õhuvooluga kandub tolm Sahara kohalt Vahemere maade kohale, ent enamasti see Läänemere ümbrusse ei jõua. "Seekord on lihtsalt kokkusattumus, et Atlandilt tuli orkaan Ophelia ja haaras selle endaga kaasa." Paljaku sõnul eemalduvad täna õhtupoole sajupilved ida poole ja ilm läheb pisut selgemaks, kuid selleks peaks tõusma pilvepiir kõrgemale. "Õhtul on veel soe õhumass Eesti kohal, homme hommikul läheb aga märksa jahedamaks ja päev on hoopis teistsuguse näoga," ütles Paljak. Loe veel Ka Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor Sirje Keevallik ütles, et 10 km kõrgusel vonklev jugavool võtab hoo sisse Portugali lähistelt, mistõttu pole ime, kui ta haarab endaga kaasa Portugali ja Hispaania metsatulekahjudest pärit suitsu ja kannab selle meie kohale. "Suurte põlengute puhul kerkivad tahmaosakesed tavapilvedest kõrgemale ja võivad niimoodi tugevate ülemiste tuulte mõjul levida kaugele, sest vihm ei pese saastet õhust välja," kommenteeris ta olukorda. "Sama teed pidi võib meile jõuda ka Sahara tolm, mis tavaolukorras passaattuulte mõjul läände liigub ja ookeani kohale pideva hämu tekitab." Lõuna paiku ütles ilmateenistuse sünoptik, et õhtul hakkab tugevnema edelatuul, mis võib sisemaal puhuda kuni 15, saartel ja rannikul aga lausa kuni 20 meetrit sekundis. Öösel tuleb aga veel tugevam läänetuul, mis sisemaal puhub kuni 16 ja saartel ning mandril kuni 23 m/s. Soome rahvusringhäälingu Yle meteoroloogi Toni Hellineni sõnul näib päike praegu punane, sest õhus on osakesi, mida on Põhja-Euroopasse jõudnud Portugali metsatulekahjudest. Õhus on ka Sahara kõrbest pärit tolmu. Soomeni puhus osakesed Iirimaal eile ja täna möllanud torm Ophelia.