FOTOD: Lääne-Virumaal on nähtavus maanteel pea olematu, puudulik on ka teehooldus

Delfi lugeja saatis foto Lääne-Virumaalt Viitna kandist, kus on tiheda lumesaju tõttu nähtavus väga halb.

Virumaalt tallinna poole sõitva lugeja sõnul on esimesed märgid teehooldusest näha alles Kuusalu kandis. "2+2 sõidurajal sõidetakse ühes rivis, sest tee teisiti ei võimalda. Näha on ka paari teelt väljasõitu, kuid valdavalt sõidavad autod väga aeglaselt ning ilmastikku ja teeolusid arvesse võttes," sõnas lugeja.

Hea lugeja, kui ka sina täheldad halbasid teeolusid, saada fotod koos kirjeldusega vihje@delfi.ee

Maanteeinfokeskus andis teada, et pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolalumesegused, soolaniisked või niisked. Mitmel pool sajab lund. Põhja- ja Kesk-Eestis on teedel kohati lumesadu tugev. Lumesadu raskendab nähtavust ja teeolusid.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab ka õhtul ja öösel mitmel pool lund. Õhutemperatuur langeb õhtul kuni 7 ja öösel kuni 9 külmakraadini. Pikemate selgimiste korral võib õhutemperatuur langeda öösel kuni 13 külmakraadini.

Ööl vastu homset on madal- ja kõrgrõhkkonna piirimail kohatiste lumehoogudega, suurem on saju võimalus Eesti põhjapoolses osas. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, vaid põhjarannikul on loodetuul veidi tugevam. Õhutemperatuur on -3..-8°C ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal alla -10°C. Päeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja sajuhooge on hõredalt. Lõuna- ja edelatuul tugevneb, õhtupoolikul on saartel ja läänerannikul puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on -1..-6, saarte rannikul tõuseb 0°C lähedale.

Kolmapäeval laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Pärast keskööd hakkab saartel lund sadama, hommikuks laieneb sadu mandrile ja muutub tihedaks, tuiskab. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2..7, Kesk- ja Ida-Eestis -8..-12°C. Päeval sajab mandril tihedat lund ja tuiskab, saartel ja õhtul ka läänerannikul muutub sadu vesisemaks ja on jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 16, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. Õhtu poole pöördub tuul edelasse ja üürikeseks tõmbub veidi tagasi. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis ennelõunal -1..-5, pärastlõunaks tõuseb üle 0°C, Kesk- ja Ida-Eestis on -4..-7°C, õhtul tõuseb.