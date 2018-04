FOTOD | Kruusateede olukord üle Eesti on õõvastav. Lugeja: kevadeti autoga kinni jäämata maanteeni jõuda ei ole võimalik

Jaanus:

Et koju pääseda, tuleb läbida ca 400 meetrit sellist teed nagu pildil näha. Nii umbes 5 kuud aastas. Sügisel vihmaperioodil ja kevadel lumesulades autoga koju ei pääse, see tuleb jätta tee äärde ja koos kompsudega jalgsi tulla. Tänase seisuga (13.04.2018) veel autoga koju ei pääse. Igapäevane reaalsus on see, et kummikud jalga, sumbad läbi sopa 400 meetrit autoni, vahetad autos jalanõud ära ja siis saab sõitma hakata.

Kui peaks olema vaja kutsuda kiirabi või tuletõrjet, siis nad päris pika perioodi jooksul ligi siia ei pääse. Sügise keskel ja kevadel nagu praegu vajub isegi inimene jalgsi käies umbes 6-7 cm sopa sisse.

Olen poöördunud ka kohaliku valla poole, sealt öeldakse, et tehniliselt võttes on teil tee olemas.

Triinu

Kahkva-Orava teest on minu taluni 2 km.

Tee kasutamine praktiliselt katkes 21. augustil. Külmunud teeolud parandasid mu tervise, sest ei pidanud pidevalt mõtlema, kas ikka saan välja või koju. Siis sai mööda kõrrepõldu kihutatud, sest teel olid maasturitega sissesõidetud roopad ja ma oleks oma Alhambra sisikonna sinna teravike otsa jätnud. Maasturid kuuluvad jahimeestele, lisaks prügiveoraskekaal ja vahel mingid metsaga seotud tegelased.

Veel talvise kiirtee ajal tegi Lõunaleht minuga loo ka tee teemal. Lõppu saadi ka vallavanema kommentaar. Selles süüdistas Enel Liin mind mingis 100-eurose pistise võtmises rekkameestelt, et nad saaks erateesildist mööda sõita. Meil pole silti ja ilmselt leidis see aset siis kui veel Hispaanias elasin. Sellepärast pole mul aimu pistisest ja ei olnud aimu ka teeoludest kui juulis tulin. Juba siis oli olukord talumatu.

Nüüd tuli sula. Auto on 2 km kaugusel naabrite juures. Mõne päeva eest ostsin oma lapse pärandi eest (isa suri) neliveoga auto. Jäin kinni. Nädala eest oli vaja lapsele öösel kiirabi ja ma teadsin täie kindlusega, et maad mööda sõitev masin kohale ei jõua. Soovin seda lootusetuse ja ahastuse tunnet neile, kes oma ametikohta kasutades mu viletsusele ülalt alla vaatavad.

Seadusandlus, mis puudutab erateid (minu teel on 3 omanikku, aga mulle ei kuulu midagi), on enam kui hall. Saan aru ja mäletan, et peale revolutsiooni oli eestlasel vaja eraomandit. Needki 3 omanikku ei olnud tol ajal taludega seotud. Teed aga tilpnevad kinnistutega kaasas läbi mitmesuguste tehingute ja tulemus on see, et teed enam pole. Uhke eraomaniku asemel on maaelu vaevades ägisev noorepoolne rahvas, kes võib veel valikuid teha (Maale elama!).

Vallal on hea öelda, et erateid valla rahaga remontima ei hakata MITTE KUNAGI (Teet Helm). Vald teeb nii vähe igas valdkonnas kui juriidiliselt võimalik. Inimese loomulik asend on ju pikali. Aga siin me siis oleme: jõudsime Eestisse tagasi, laps sumpab kooli vahet u. 10 km päevas (praegu on jalg haige ja ta ei kõnni), minul on värske invatoetus juba arvel, sest üksi maja ehitades rikkusin tervise. Ehitajad ei tahtnud oma masinatega minu juurde sõitmisel riskida.

Loomulikult, riigiteede ja juba valdade kantseldada teede hulk on niigi suur. Jah, see Kuuksi-Viletsaare tee on ikka eratee. Ja tulemus tegelikult ongi see, et mingil hetkel juhtub midagi päris koledat. Ma vaatan otsa valla institutsionaliseerunud juhtidele, otsin vähimatki hoolimist ja ei leia. Ja see on normaalne. Me elame ühiskonnas, mis meenutab igati seda teed, mis mu elu Eestis on ära solkinud ja mis mu kolmkeelsele lapsele teeb tuleviku Eestis üsna kaheldavaks.