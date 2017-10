DELFI FOTOD | Vaata, milline paistab tumenenud Tallinn Radissoni katuselt!

Sügis on toonud Eestisse madalrõhu lohuga väga sooja õhumassi, millest tulenevalt on madalate ja väga tihedate pilvede tõttu lõunase kellaaja kohta harjumatult pime. Delfi fotograaf käis Tallinnas Radissoni hotelli katusel, et pimedust ka ülalt fotole jäädvustada. Vaata galeriid!