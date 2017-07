Eestlane Türgis: maavärinat oli öösel korralikult tunda! Osades piirkondades paiskasid tõuked isegi paadid ja jahid kummuli

Türgis elava Delfi lugeja sõnutsi tundis temagi öösel ümbruskonda raputanud maavärina tõukeid. Kreetal viibiva eestlanna kinnitusel on seal kõik korras.

Türgis Muglas elav Kertu rääkis Delfile, et maavärinat oli öösel korralikult tunda. "Linnakeses Fethiyes läksid mitmed inimesed öösel tänavale. Uudistes näitas, et Bodrumis olla tõuked nii tugevad, et jahid ning kalapaadid olid lausa kummuli löönud," kirjeldas ta ja lisas, et praegu on piirkonnas kõik hästi ja rahulik.

Kreetal viibiv Riina märkis, et saare põhjarannikul on kõik korras. "Seoses tugeva tuulega viimastel päevadel on osades randades ujumine keelatud ja väiksemaid paate merele ei lubata. Laupäevast alates lubatakse tuule raugemist. Ilm ilus ja sooja 27 kraadi. Suvi," märkis ta.

AP vahendab, et maavärin tabas Kreeka ja Türgi kuurordipiirkondi kella 1.30 paiku. Tekkis ka väike tsunami, mis mõjutas Türgi rannikut ja Kreeka saari. Maavärina tugevuseks mõõdeti 6,7 magnituudi Richteri skaala järgi. Hukkus kaks inimest, viga sai üle saja.

Kreeka meedia teatel leidis vaid minuteid pärast esimest aset ka teine maavärin, mis raputas nii Türgi rannikut kui ka Kreeka saari. Varahommikul oli Kreeka Rodose ja Kosi saarel tunda mitmeid järeltõukeid.